Drive-in, la coda di auto arriva al Café San Felipe: ore di attesa sotto il sole

Scene che mai avremmo potuto immaginare prima del Covid in città. File lunghissime di auto in attesa di poter accedere al drive-in per un tampone. Tantissimi quelli effettuati al Goretti di Latina, solo ieri sono stati 450 e oggi la giornata non si prospetta migliore.

Nessuna sala d’attesa magari con l’aria condizionata, visto il caldo di questi giorni, nessun posto dove attendere senza disagi il proprio turno. Nessun disservizio, solo prudenza, perché chi si reca a fare il test per capire se ha contratto il coronavirus potrebbe essere ipoteticamente contagioso. E allora tutti nella propria auto e ci si industria come si può. C’è chi scende all’ombra del giardino davanti l’ospedale, sempre a distanza dalle altre persone. Chi mette davanti a finestrini dove batte il sole il pannello usato quando la macchina è parcheggiata all’esterno nei giorni più caldi. Tutti portano scorte di acqua.

Dopo le vetture in fila contromano in via Verdi, ieri è stato chiuso un tratto di via Guido Reni per evitare problemi. Oggi la coda arriva fino al Cafè san Felipe. In molti sono andati alle 6 a fare la fila per evitare le ore più calde, aspettando per 2 ore e mezzo l’apertura del drive-in. Con il tempo la fila è diventata sempre più imponente. Il coronavirus torna a preoccupare visto anche l’alto numero dei contagi giornalieri in provincia di Latina: ieri sono stati 22.

Le raccomandazioni della Asl sono sempre le stesse: distanziamento sociale, mascherina e lavarsi spesso le mani.