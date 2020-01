Droga e alcol, ecco il bilancio dei controlli del sabato sera

Al volante ubriachi e patenti ritirate. Tre denunce per furto e droga. I controlli del sabato sera operati dai carabinieri del Norm di Latina e delle stazioni di Pontinia e Sabaudia hanno portato, questa notte, i militari nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile.

Quattro persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, una per furto, una per guida senza patente, poiché revocata, due per detenzione di sostanza stupefacente e una segnalata all’Autorità amministrativa, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Inoltre, durante il controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno fermato e identificato 80 persone, controllato 59 veicoli, elevate 35 contravvenzioni al codice della strada, ritirate tre patenti di guida e decurtato 25 punti. Due i mezzi sequestrati e cinque le carte di circolazione ritirate.

