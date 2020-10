Droga, tra Aprilia e Gaeta un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia dei carabinieri per droga tra Aprilia e Gaeta.

Nella città del nord pontino fermato un 24enne di Velletri trovato in possesso di 400 grammi di marijuana, 60 grammi di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi, il tutto posto in sequestro. L’arrestato è stato posto ai domiciliari.

A Gaeta ad essere sorpreso a cedere stupefacente ad un coetaneo, un 20enne del luogo, che è stato denunciato in stato di libertà. Oggetto dello scambio 6 grammi di hashish; trovati poi anche ulteriori 8 grammi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre l’acquirente – un 19enne – è stato segnalato alla competente prefettura.