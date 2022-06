Droga tra Latina e il litorale laziale, dieci arresti nel blitz dei carabinieri

Operazione antidroga dei carabinieri, dieci persone destinatarie di misure cautelari nei comuni di Latina, Sezze, Fondi, Roma, Ardea e Anzio. Tutte coinvolte a vario titolo per reati in materia di stupefacenti. Ordinanze emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma ed eseguite dall’alba, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, dal il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina coadiuvato, nella fase esecutiva, dai reparti Territoriali, dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare e dal Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria.