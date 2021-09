Due arresti a Cisterna: aggrediscono e rapinano una donna

I Carabinieri del comando locale di Cisterna, hanno tratto in arresto due persone, un 41enne di Latina ed un 23enne di Cori, colti in flagranza di reato, per rapina.

I predetti, dopo aver avvicinato una donna del posto, strattonandola e spingendola al suolo, le hanno sottratto la borsa. La vittima, nel tentativo di inseguire i due malfattori, ha richiamato l’attenzione dei passanti, tra i quali, uno di questi, è riuscito a bloccare il 41enne del capoluogo.

I militari in servizio, intervenuti sul posto, hanno immediatamente preso visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sul posto, individuando poi, con l’aiuto della Polizia Locale, anche il secondo delinquente, in seguito poi rintracciato e posto in arresto.