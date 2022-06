Due nuove RSA a Sezze e Gaeta, indetta la procedura per l’affidamento

Due nuove Rsa pubbliche nel comune di Sezze e nel comune di Gaeta, riqualificando vecchie strutture. La ASL di Latina ha indetto la gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione delle due Residenze sanitarie assistenziali (RSA) a Sezze presso il presidio San Carlo e a Gaeta presso il presidio Di Liegro per un importo complessivo di circa 235 mila euro (107 mila per la RSA di Gaeta e 127 mila per quella di Sezze). Ogni RSA avrà una disponibilità di 60 posti.

Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato: “Parliamo di due strutture importanti per tutto il territorio nella provincia di Latina e un investimento che ci permetterà di realizzare due nuove Rsa interamente pubbliche a Sezze e Gaeta. Le due strutture avranno a disposizione entrambe circa 60 posti letto e verranno realizzate riqualificando vecchie strutture esistenti. Un valore aggiunto che ci permetterà di raggiungere l’obiettivo di riqualificare il patrimonio pubblico e aumentare l’offerta dei servizi sul territorio”.

A seguire il direttore generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli. “Le nuove RSA pubbliche di Sezze e Gaeta rispondono ad un aumento di domanda di servizi da parte del territorio. Ampliamo l’offerta integrando gli ospedali di comunità e le case di comunità per un potenziamento della sanità territoriale. E’ previsto inoltre un intervento strutturale a causa di un crollo di una parte di edifico che causò l’interdizione all’accesso di una parte dell’edificio a Sezze”.

Il consigliere regionale Salvatore La Penna ha così commentato: “Un passo avanti molto importante nell’offerta di assistenza sul territorio, un investimento che consentirà di dare più forza al nostro servizio sanitario e di rispondere alla crescente domanda di cura e prestazioni da parte da parte dei cittadini”.

“Si procede con atti amministrativi concreti – sottolinea La Penna – verso il mantenimento dell’impegno da parte della Regione Lazio per la realizzazione di due Rsa a Sezze, nella struttura del “San Carlo” e a Gaeta, presso il presidio “Di Liegro”, finanziate rispettivamente con 4,5 milioni e 2,7 milioni. Come ribadito in precedenti passaggi, la Regione Lazio sta lavorando e vigilando affinché i tempi di realizzazione siano i più veloci possibili, su questo vi è una continua attività di aggiornamento e monitoraggio”.

“Come annunciato dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio Amato, le Rsa avranno a disposizione ognuna 60 posti e rappresenteranno un elemento importante – spiega il consigliere della Regione Lazio – nella direzione del potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale insieme all’istituzione degli ospedali di comunità, delle case della comunità e delle centrali operative territoriali per l’assistenza domiciliare; inoltre, permetteranno la riqualificazione di patrimonio e strutture esistenti. Per quanto riguarda Sezze, infatti, attraverso le risorse stanziate sarà possibile ristrutturare l’area interessata alcuni anni fa da un crollo”.