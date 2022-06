Incendio nel tardo pomeriggio di ieri, tra il comune di Sabaudia e la frazione di Borgo Grappa. Le fiamme hanno interessato una zona boschiva, arrivando ad insidiare la lottizzazione del Villaggio Rio Blu. Intervento dei Vigili del Fuoco e dell’ANC di Sabaudia. Unità di intervento coordinato dalla Protezione Civile Regione Lazio, per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza le abitazioni. Le attività sono durate oltre tre ore. Non si registra alcun danno a persone o cose.