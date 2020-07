Edoardo Leo sogna Sabaudia, lo scatto sul lungomare pontino

di Teresa Salivi – Edoardo Leo sogna Sabaudia. Lo confessa ai suoi fan su Instagram postando una foto in spiaggia, sul lungomare pontino, solo e spensierato. “Fine luglio. Le domeniche di studio e scrittura in cui il mare te lo ricordi solo attraverso i film”. E poi la città delle dune in un hashtag.

Sabaudia resta nel cuore a chiunque la visiti e trascorra lì un lungo soggiorno o soltanto qualche giorno. La magia del lago e dei tramonti hanno già stregato tanti personaggi famosi. Chissà che Edoardo Leo interrompendo un momento lo “studio matto e disperatissimo” possa tornarci presto.

L’attore è impegnato nelle riprese del film “Lasciarsi un giorno a Roma”: è il quarto film dove Edoardo Leo è anche in veste di regista, ed è una co-produzione tra la Neo Art Producciones e la Italian International Film in collaborazione con Vision Distribution. Per questo evidentemente in questo momento non può concedersi una vacanza.