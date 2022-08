Educazione stradale e controlli: 4 automobilisti postivi all’alcol test, altri 7 alle droghe

Dopo la campagna della polizia stradale a Terracina, dove sabato è arrivato il pullman azzurro, gli agenti hanno messo in campo un capillare servizio di pattugliamento del territorio. Una campagna di sensibilizzazione per promuovere la guida sicura. La polizia di Stato, con il pullman azzurro, ha toccato diverse località balneari, tra cui Terracina, nella giornata di sabato 20 agosto e Ostia nella giornata del 19. Attraverso il mezzo della polizia di stato è stato possibile informare i cittadini e i giovani e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione dei comportamenti pereicolosi alla guida.

I cittadini sono stati coinvolti dagli agenti della Polstrada in momenti formativi e consigli su come vivere in sicurezza l’ambiente strada. E’ stato inoltre possibile fare l’esperienza della distorsione visiva causata dallo stato di alterazione alcolica, indossando appositi occhiali e percorrendo un tappeto che simulava un percorso stradale. Alla campagna di prevenzione hanno partecipato anche alcuni atleti delle Fiamme Oro gruppo sportivo della polizia di Stato.

Nell’ambito dello stesso progetto, nelle nottate del 20 e del 21 agosto, nelle località di Terracina e di Ostia sono stati messi in campo servizi mirati per il contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica dovuta allo stato di ebrezza alcolica o all’uso di sostanze stupefacenti. L’iniziativa ha impegnato, oltre agli uomini e le pattuglie della polizia anche un laboratorio mobile per l’accertamento immediato dell’eventuale presenza di sostanze stupefacenti nei conducenti fermati e sottoposti al controllo. Il bilancio complessivo è di 119 veicoli controllati, 69 persone sottoposte ad alcol tet e 50 automobilisti controllati con i precursori per la droga. Di queste ,4 sono risultate positive all’alcool test e 7 positive al test di secondo livello per lo stato di alterazione per uso di droghe. Sono state poi 9 le patenti ritirate e 110 i punti decurtati dalle patenti.