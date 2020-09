Elezioni a Fondi, confronto pubblico fra Maschietto e Parisella

Giovedì 1° ottobre si terrà “Il Confronto – Faccia a Faccia”, un dibattito tra Beniamino Maschietto e Luigi Parisella, i due candidati che il 4 e 5 ottobre si contenderanno la fascia tricolore nel secondo turno delle si terrà “Il Confronto – Faccia a Faccia”, un dibattito tra, i due candidati che il 4 e 5 ottobre si contenderanno la fascia tricolore nel secondo turno delle amministrative di Fondi 2020

Il confronto si terrà in Piazza Municipio e sarà moderato dal giornalista Simone Nardone.

Per rispettare la massima par condicio, Beniamino Maschietto e Luigi Parisella saranno seduti uno accanto all’altro in ordine di sorteggio (che si svolgerà prima dell’inizio del dibattito).

Un numero ristretto di posti a sedere sono stati garantiti ai sostenitori dei due candidati e alla stampa per via delle norme anticovid. I cittadini potranno comunque essere presenti in piazza per conoscere le idee e le proposte dei candidati, a partire dalle 19.30, in Piazza Municipio mantenendo la distanza di sicurezza e indossando la mascherina.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming video sulla pagina Facebook “Obiettivo Comune”, associazione organizzatrice dell’evento.