Elezioni a Fondi, Fratelli d’Italia per la libertà di voto al ballottaggio

Fratelli d’Italia lascerà libertà di voto al ballottaggio di domenica prossima a Fondi. Lo annuncia il coordinatore provinciale, il senatore Nicola Calandrini.

“In questa lunga campagna elettorale Fratelli d’Italia a Fondi ha sfidato le amministrazioni che governano la città da 20 anni. Lo abbiamo fatto presentandoci come l’elemento di novità. Oggi due esponenti di primo piano di questi 20 anni di governo si affrontano al ballottaggio. Per coerenza con la battaglia che abbiamo condotto fino a pochi giorni fa, la stessa coerenza che ci trasmette il nostro leader Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia non si schiererà con nessuno dei due sfidanti. Lasceremo libertà di voto ai nostri elettori.

La decisione è stata presa e condivisa nel corso di una riunione a cui ho partecipato insieme al candidato sindaco Giulio Mastrobattista e alla dirigenza del partito locale.

Abbiamo convenuto che con qualunque risultato dato dal ballottaggio, faremo le nostre battaglie in Consiglio, mettendo in primo piano l’interesse dei fondani. Entriamo in Consiglio Comunale con Giulio Mastrobattista e Stefano Marcucci, e questa per noi è già una vittoria, considerando che fino ad un anno fa, Fratelli d’Italia a Fondi neppure esisteva. Abbiamo ottenuto un risultato straordinario, e di questo voglio ringraziare innanzitutto il candidato sindaco Giulio Mastrobattista, e tutti i candidati consiglieri per l’intenso lavoro svolto.

Iniziamo il nostro percorso nell’amministrazione comunale, certi che sia il primo passo per costruire un futuro diverso e migliore per Fondi e i fondani”.