Sperlonga, truffa e rifiuti: denunciate tre persone dai carabinieri

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri in due distinte operazioni.

Le prime due per truffa in concorso: si tratta di un 20enne e di un 46enne residenti in provincia di Napoli che, tramite web, dietro la falsa promessa di cedere in locazione per il mese di agosto 2020 un’abitazione, erano riusciti a farsi accreditare da una 45enne della provincia di Frosinone e da un 48enne residente a Roma, la somma complessiva di 1.320 euro, tramite ricariche postepay.

Denunciato anche un 45enne del posto, che svolgeva l’attività di raccolta rifiuti senza autorizzazione. Insieme alla polizia di Gaeta l’uomo è stato identificato e denunciato in stato di libertà. Il 45enne era alla guida del proprio autocarro ed effettuava la raccolta di rifiuti solidi urbani: veicolo e carico sono stati posti sotto sequestro.