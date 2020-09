Elezioni a Fondi, il 4 settembre confronto pubblico tra i sei candidati sindaco

Appuntamento il 4 settembre con i sei candidati sindaco per Fondi. L’incontro pubblico, dal titolo “Il Confronto”, è organizzato dall’associazione Obiettivo Comune. Sarà “una discussione dinamica, con tempi e regole di un evento che ricalchi quelli televisivi” – dicono i promotori.

Il confronto che si terrà nell’aula consiliare “Luigi Einaudi” e si svolgerà “a porte chiuse”, ma i cittadini potranno conoscere le idee e le proposte dei sei candidati, a partire dalle 19.30, in diretta streaming video sulla pagina Facebook “Obiettivo Comune”.

I candidati Francesco Ciccone, Raniero De Filippis, Giuseppe Manzo, Beniamino Maschietto, Giulio Mastrobattista e Luigi Parisella saranno seduti uno accanto all’altro in ordine di sorteggio, che si svolgerà prima dell’inizio del dibattito. Se qualche candidato risulterà assente, verrà lasciato il posto vuoto e il dibattito si svolgerà regolarmente.

Le domande che verranno poste, in base al “peso” del tema, avranno un tempo di risposta di trenta secondi, un minuto, due minuti, scanditi in sala da un timer. I quesiti sono stati scelti da varie associazioni e dai cittadini fondani e ai candidati non saranno fornite in anticipo le domande, ma solo le tematiche sulle quali si svolgerà il confronto.