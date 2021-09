Elezioni a Latina: Pacini e Palombo incontrano giovani, residenti e imprenditori della via dei pub

Una doppia serata all’interno di una zona particolare della città, la cosiddetta “via dei pub”, nel centro cittadino, dove di concentrano numerosi locali molto frequentati dai giovani di Latina.

Venerdì sera, a partire dalle 20.30, e sabato dalle 22.30, Luca Pacini e Ludovica Palombo, due giovani candidati di Fratelli d’Italia nella partita elettorale per il Consiglio comunale di Latina, si fermeranno a dialogare con i giovani, i commercianti ed i residenti della zona per conoscere esigenze, problematiche e accogliere proposte per migliorare la vivibilità della zona.

In particolare, il loro punto di incontro sarà il pub “Eight Drink and Food”, in via Fratelli Bandiera, in cui riceveranno le persone che vorranno dialogare con loro e confrontarsi su questi ed altri temi che riguardano il futuro della città.

“In questi giorni stiamo incontrando centinaia di persone, battendo quartieri e borghi della città per far conoscere i nostri programmi per il “riscatto” della città, ma anche per ascoltare da vicino i problemi e le richieste della gente – affermano Pacini e Palombo – Ringraziamo il pub “Eight” e il suo proprietario, David Costantini, per averci messo a disposizione un punto di incontro all’interno del locale per dialogare con i giovani e con la città. Invece di ricevere i cittadini nei nostri due point elettorali abbiamo deciso di andare noi tra la gente, con i giovani in questo caso, per toccare con mano i tanti problemi di Latina, soprattutto in termini di servizi, causati da cinque anni di abbandono e immobilismo da parte dell’amministrazione comunale “