Mare, Barbini (FdI): “Grandi potenzialità per la nautica”

Ormeggio, cantieristica, rimessaggio, charter. Termini propri della nautica, oggi realtà minimale, ma di enormi potenzialità sul lungomare di Latina.

Concetto di nautica indissolubilmente legato alla portualità, argomento forte del programma del candidato sindaco a Latina Vincenzo Zaccheo, di cui il candidato consigliere FdI Enrico Barbini sottolinea la compatibilità ambientale.

“L’ecosostenibilità – dice Barbini – è il cardine del PNRR, lo sviluppo del nostro litorale deve passare per l’utilizzo di materiali non impattanti, natanti ad alimentazione elettrica, rispetto del mare e della costa”.

Va nel dettaglio Barbini, l’obiettivo è un mare da vivere tutto l’anno: “Possiamo destagionalizzare il litorale, a disposizione non solo per l’estate, perché chi ha una barca ormeggiata, viene al mare anche l’inverno”. Lo sviluppo della marina non ha finalità esclusivamente turistica, ma anche lavorativa.

“Realizzare posti per ormeggio delle imbarcazioni e scivolo in acqua significa contemporaneamente creare servizi ai diportisti legati al settore della cantieristica navale, come il rimessaggio o l’assistenza tecnica, fino al noleggio delle barche (charter)”.

Location naturali già pronte ad ospitare le attività della cantieristica navale, come il fosso Mascarello e l’area del Passo Genovese, fino al porto canale di Rio Martino, sponda comune di Latina, l’area interna di Borgo Grappa.

Sviluppo, formazione e occupazione, il settore della nautica può rilanciare l’economia del territorio. Un territorio non più di semplice passaggio: “Partire dal nostro mare per raggiungere Palmarola o Ponza, significa impiegarci molto meno tempo rispetto che da altri porti. E vicino a Foce Verde c’è tutta la bellezza paesaggistica di Torre Astura. Ambiente e nautica posso andare di pari passo”.