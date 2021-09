Elezioni, assegnati spazi pubblicitari alle liste in competizione

In una nota, il Comune di Latina specifica che in data 9 settembre scorso, stesso giorno della comunicazione al Sindaco delle liste ammesse, la Giunta Municipale ha assegnato gli spazi individuati alle liste in competizione.

Ad oggi si stanno infatti allestendo per la città i relativi tabelloni seppur con un ritardo, causato da problemi tecnico/operativi.

Con circolare n. 59/2021, il Ministero dell’Interno ha disciplinato gli adempimenti in materia di propaganda elettorale e nella parte che riguarda l’assegnazione, da parte delle giunte comunali, degli spazi individuati per detta propaganda.

La Giunta Municipale deve provvedere quindi all’assegnazione di uno spazio esclusivamente destinato a ciascuna lista ammessa alla competizione entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sulle ammissioni delle liste/candidature. Di conseguenza, ogni sezione di spazio, di dimensioni 2 mt x 1, viene assegnata per le elezioni amministrative, esclusivamente alle liste ammesse alla competizione, secondo l’ordine progressivo scaturito dal sorteggio effettuato dalla competente commissione elettorale circondariale.