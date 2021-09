Sezze, domenica il ciclismo Opes con il Memorial Luccone

Domenica 19 si svolgerà un nuovo appuntamento domenicale con il Giro dell’Agro Pontino di Opes Latina.

Il circuito ciclistico si appresta alla competizione numero nove realizzata da inizio stagione, organizzata dal Team Nardecchia Montini ed intitolata al secondo “Memorial Angelo Gianfranco Luccone”.

L’evento è fortemente voluto dalla famiglia Luccone, in particolare dal papà Emilio, in memoria di suo figlio Gianfranco giovane promessa del ciclismo scomparso tragicamente durante lo svolgimento di una gara ciclistica per allievi, in località Borgo Grappa a Latina alla prematura età di 16 anni, lasciando un grande vuoto sia agonistico che umano a tutti coloro che avevano avuto la fortuna di conoscere “Giannino”.

Tutti i ciclisti di OPES lo ricorderanno in pista sul percorso ideato lungo le vie setine. Gli atleti partenti saranno suddivisi come ogni domenica, in due partenze differenti per garantire omogeneità sportiva durante le competizioni.

Troveremo il plotone alle prese con il territorio di Sezze con partenza da via dei Casali. Inizieranno 5 giri composti da 12 km l’uno, da percorrere fino a tornare al punto di partenza sempre in via dei Casali. Il tracciato si svilupperà su via Bassiano, via Nuova, S.S. 156, via del Murillo e sotto gli Archi di San Lidano.

Il ritrovo dei ciclisti è fissato alle ore 8 da via dei Casali con partenza alle 9.

“Il successo delle nostre gare non si ferma alla competizione, ma alla messa in campo di energie e passione per lo sport praticato – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – Anche questa domenica saremo in compagnia di un evento unico nel suo genere, organizzato con cura grazie alle società che apportano il loro contributo al mondo delle competizioni, garantendo al tempo stesso la sicurezza degli atleti. Sarà una weekend ricco di eventi ed il ciclismo di Opes si pone tra i nostri fiori all’occhiello che da anni porta avanti una tradizione voluta ed attesa dal panorama sportivo ed anche dai tanti appassionati del settore”.

La gara si realizzerà come sempre nel rispetto delle norme anti-covid e la partecipazione sarà riservata agli atleti delle squadre iscritte. Per non perdere tutti gli sviluppi della prossima tappa è possibile seguire i canali social dedicati agli eventi ciclistici 2021 su www.opeslatina.it, sulle pagine Facebook Opes Latina e Opes Ciclismo, su Instagram Opes Latina e girodellagropontino. Per ulteriori informazioni scrivere alla mail ufficiale ilgirodellagropontino@gmail.com.