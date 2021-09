Elezioni, UGL PSA Latina: “siamo al di fuori dei partiti”

Nel pieno della campagna elettorale, UGL PSA Latina prende le distanze da schieramenti di partito e precisa con una nota: “In questi giorni iniziamo ad entrare nel vivo della campagna elettorale. Noi siamo un’organizzazione Sindacale che si tiene al di fuori dei partiti e ci teniamo a continuare ad esserlo. I nostri iscritti sono tutti dipendenti e una certa parte sono stati stabilizzati una volta che l’azienda è stata trasformata da società partecipata con 30 mln € di debito ad Azienda Speciale Abc. Questa trasformazione ci ha consentito di stabilizzare 48 lavoratori. Questa è semplicemente la verità dei fatti. Ci preme poi precisare che in questi giorni stiamo vedendo immagini sui social relative a rifiuti non raccolti e disseminati per strada. Prendiamo le distanze – continuano dall’UGL PSA direttivo Abc Latina – da questa comunicazione che manca di rispetto a tutti i lavoratori di Abc che, al contrario, durante il periodo in cui c’era stata la chiusura di Rida Ambiente si sono spesi molto per limitare il disagio dei cittadini. Basti pensare che, una volta riaperto l’impianto, nel giro di 48 h erano stati raccolti tutti i rifiuti per strada. Ringraziamo anticipatamente – concludono – tutti i candidati e li invitiamo a una campagna elettorale all’insegna delle idee e del rispetto”.