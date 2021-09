Top Volley Cisterna, i primi quattro test in via del campionato

La quarta settimana di preparazione della Top Volley Cisterna porterà, secondo il volere del proprio allenatore, Fabio Soli, ai primi allenamenti congiunti che la società ha programmato per saggiare un po’ le condizioni della squadra dopo questa primissima fase di preparazione.

Il primo allenamento congiunto è previsto mercoledì 8 settembre al Palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna quando, alle ore 18, a far visita alla formazione pontina arriverà la Pallavolo Aversa, squadra che milita nel campionato di A3 maschile.

Un allenamento rigorosamente a porte chiuse. Molto interessante. Invece, il secondo appuntamento, quello di venerdì 17 settembre, quando sempre a Cisterna arriverà la Nazionale Under 21 in predicato di disputare il Mondiale di categoria in Italia e Bulgaria.

Sarà interessante questo allenamento congiunto anche per vedere all’opera Tommaso Rinaldi, il nuovo schiacciatore della Top Volley Cisterna, in forza proprio alla Nazionale Under 21 di Angiolino Frigoni.

Gli azzurri, sino al 13 settembre, saranno in raduno a Santa Croce sull’Arno e il 17, come detto, svolgeranno un allenamento congiunto al palazzetto di via delle Province.

Il giorno seguente, sabato 18 settembre, la squadra di Fabio Soli sarà di nuovo in campo contro la Rinascita Lagonegro, formazione che milita nel campionato di serie A2 ed il 22 settembre ecco il quarto allenamento congiunto, sempre rigorosamente a Cisterna contro il Sabaudia.

La prima serie di amichevoli si concluderà sabato 25 settembre quando a Pontecagnano la Top Volley Cisterna valuterà la propria condizione al cospetto della Prisma Taranto, formazione che al pari di quella pontina sarà a nastri di partenza della prossima Superlega.

Un allenamento congiunto, quest’ultimo, che arriverà a due settimane dall’esordio in campionato previsto domenica 10 ottobre sul campo della Sir Safety Conad Perugia. Chiaro, dunque, l’intento da parte del tecnico Fabio Soli, di vedere, attraverso questi primi test, quella che è la crescita della propria squadra, in attesa che il roster venga completato con l’arrivo dei giocatori che ancora mancano all’appello.