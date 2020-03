Emergenza Coronavirus, la Asl chiude l’Ambufest di via Cesare Battisti

Si susseguono gli eventi saltati in provincia di Latina e le misure predisposte per affrontare un’emergenza che è ora più vicina. I casi allo Spallanzani sono – stando ai numeri di questa mattina – 31 e crescono quelli in provincia di Latina.

La Asl di Latina, dopo la decisione del sindaco di istituire il Coc, Centro operativo di protezione civile, al solo scopo precauzionale ed in ottemperanza con quanto disposto dal decreto del governo ha sospeso da domani, sabato 7 marzo, l’attività dell’Ambufest (Ambulatorio Cure Primarie, aperto sabato e domenica festivi e prefestivi) sito a Latina in via Cesare Battisti 48.