Emergenza Covid: svelata la targa al Goretti. “Un abbraccio dalla comunità di Latina”

E’ stata scoperta poco fa la targa davanti all’ingresso del Santa Maria Goretti, per ringraziare gli operatori sanitari, che durante questa emergenza Covid stanno dando il massimo sul posto di lavoro. Folta la platea, composta da medici, infermieri e istituzioni. L’opera, dell’artista Alessandra Chicarella, raffigura un abbraccio tra due operatori che ricorda quello alla chiusura del reparto Covid-19 presso la Medicina d’urgenza del Goretti dopo la fase più acuta dell’emergenza.

“E’ un riconoscimento per tutti, per gli operativi e gli amministrativi – ha sottolineato Giorgio Casati, il direttore generale della Asl di Latina – che hanno fatto la loro parte, consentendo di reperire costantemente i materiali. Oggi è anche un momento importante perché siamo in una fase in cui la guardia si sta abbassando, anche se l’emergenza non è affatto terminata, ci tengo a sottolinearlo, e quindi ci servirà oltre che ringraziare anche un modo per ricordare che è necessario mantenere alta l’attenzione“.

La targa è una donazione da parte del Comune di Latina, e la data scelta è simbolica: il 30 giugno 1932 fu infatti posta la prima pietra della città. “Oggi è come se fosse una ripartenza, con attenzione, dopo aver vissuto giorni durissimi – ha detto il sindaco Damiano Coletta – Un abbraccio, simbolo anche di ciò che ci è mancato in questi mesi, che è un abbraccio immenso a tutti voi da parte di tutta la comunità di Latina”.