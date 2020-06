Latina: dal 1 luglio riaprono sale bingo e balli all’aperto, fino all’1.45

Dal 1 luglio potranno ripartire anche le attività di ballo all’aperto. Il sindaco di Latina, con ordinanza, ha disposto che l’orario di chiusura dovrà essere quello dell’1.45, così come per le sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

Sarà comunque sempre necessario assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per i partecipanti che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 partecipanti all’aperto e di 200 in luoghi chiusi, per ogni singola sala.