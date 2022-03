Emergenza Ucraina, prima accoglienza sanitaria Asl Latina

La Asl Latina, per facilitare l’accesso ai servizi e prima accoglienza sanitaria per i cittadini ucraini che fuggono dal conflitto, in accordo con le Disposizioni Nazionali e Regionali, ha attivato 3 HUB, con le seguenti sedi e orari:

Latina – Ex Rossi Sud Strada Statale Monti Lepini:

• lunedì/mercoledì/venerdì 14:00/19:00

• martedì/giovedì/sabato 08:00/14:00

Terracina – Ospedale Fiorini:

• martedì/mercoledì/venerdì/sabato 14:00/19:00

• lunedì/giovedì 14:00/19:00

Formia – presso C.C. Itaca:

• lunedì/mercoledì/venerdì 14:00/19:00

• martedì/giovedì/sabato 08:00/14:00

Al cittadino Ucraino o proveniente dalla zona di guerra che accede agli HUB in modo spontaneo oppure inviato dai Servizi Sociali del Comuni, dagli MMG/PLS o associazioni del Terzo Settore, verranno garantite le seguenti prestazioni:

Rilascio tesserino STP, indispensabile per l’accesso al S.S.R.

Esecuzione tampone Rino/faringeo ricerca Covid-19

Eventuale somministrazione vaccinazione anti Covid-19

Somministrazione di scheda anamnestica

Valutazione dello stato di salute e dello stato vaccinale

Eventuali segnalazioni potranno essere inviate alla struttura aziendale Popolazione Migrante e Mobilità Sanitaria, all’indirizzo mail ucraina@ausl.latina.it o attraverso il numero telefonico dedicato 0773/6553204, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00, allegando dati anagrafici e documenti identificativi.