Gaeta, un nuovo asilo nido con mensa grazie ai fondi del PNRR

Il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano, in una nota, ha fatto sapere sarà realizzata la costruzione di un nuovo asilo nido dotato di mensa scolastica in via Calegna. Il tutto grazie ai finanziamenti del PNRR.

Queste le parole del Sindaco di Gaeta:

“Gaeta guarda al futuro investendo risorse per la realizzazione di nuove infrastrutture con due importanti progetti sottoposti all’attenzione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. Gaeta disporrà di un nuovo asilo nido con annessa mensa scolastica andando così a rispondere alla crescente domanda da parte delle famiglie gaetane. In questi anni – prosegue il primo cittadino – abbiamo ottenuto ed impiegato ingenti risorse anche per l’edilizia scolastica realizzando interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili scolastici di proprietà pubblica. Oggi, con i finanziamenti richiesti al MIUR, abbiamo l’opportunità di ampliare il patrimonio comunale ed implementare l’offerta scolastica e formativa partendo dai più piccini della nostra comunità. Un progetto ambizioso ma concreto che vedrà nei prossimi anni la realizzazione di un moderno ed accogliente asilo nido che aumenterà i posti disponibili per i piccoli fruitori e che si andrà ad affiancare alla struttura di via Amalfi, un’eccellenza e fiore all’occhiello della città”

“Prosegue il nostro impegno – prosegue L’Assessore Gianna Conte – con azioni concrete che ci permettono di programmare e realizzare nei tempi opportuni un nuovo asilo nido con annessa mensa scolastica in una zona di Gaeta, località Calegna, rispondendo alle esigenze delle famiglie. Un’area dove insistono altre realtà scolastiche e che assume sempre più l’identità di un grande polo didattico dall’asilo nido, alle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado”.