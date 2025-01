Epifania 2025: speranza e natura al ‘Fogliano’ con i Carabinieri Forestali

Anche quest’anno i Carabinieri Forestali rinnovano il loro impegno con la “Befana della Biodiversità”, una giornata dedicata all’educazione ambientale e alla solidarietà. Più di 100 Carabinieri saranno impegnati in 44 strutture ospedaliere e case famiglia in tutta Italia, portando un messaggio di speranza e connessione con la natura a oltre 1200 bambini.

Durante le visite, i bambini riceveranno gadget come quaderni e matite, e verranno coinvolti attraverso immagini e racconti sul tema della biodiversità. L’obiettivo è far conoscere il ricco patrimonio naturale delle 150 Riserve Naturali dello Stato e delle Foreste Demaniali gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, habitat che ospitano specie uniche di animali e piante.

In particolare, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, l’8 gennaio, in collaborazione con l’associazione Diaphorà, organizza un’iniziativa presso il Borgo di Villa Fogliano. Saranno coinvolti circa 20 ragazzi e accompagnatori per una giornata immersiva nella natura.

L’attività prevede una fase di accoglienza, in cui i partecipanti esploreranno il giardino botanico e conosceranno alcuni degli animali presenti nell’area. Successivamente, guidati dal personale del Reparto, i ragazzi realizzeranno disegni ispirati alla flora e alla fauna osservate.

Un’iniziativa che unisce inclusione, sensibilizzazione e amore per l’ambiente, sottolineando il ruolo educativo dei Carabinieri Forestali nel promuovere la tutela della natura e il benessere delle comunità.