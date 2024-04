Era drogato e guidava senza patente, ai domiciliari per l’incidente in via Isonzo

Guidava senza patente e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è finito agli arresti domiciliari il 48enne che, a settembre scorso, aveva provocato lo scontro con uno scooter nel centro di Latina costato il ricovero in prognosi riservata di un 16enne.

L’incidente era avvenuto in via Isonzo e sul posto erano intervenuti in un primo momento gli agenti della Volante poi successivamente coadiuvati dai colleghi della Stradale. Sono stati proprio gli agenti della Polstrada ad effettuare i primi riscontri con l’uomo che già in passato si era reso protagonista di episodi analoghi.

Il 48enne, F.F le sue iniziali, con vari precedenti per droga, viaggiava a bordo di una Fiat 600 priva di assicurazione e sotto l’effetto di droghe. Inoltre è poi risultato in cura presso il Servizio Dipendenze dell’Asl di Latina. Gli agenti della Stradale, hanno descritto nel verbale l’estrema pericolosità del 48enne già recidivo per la stessa condotta