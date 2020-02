Eroina e cocaina diretta anche a Latina e Cisterna: operazione della Dda di Napoli smantella organizzazione di corrieri della droga legata alla mafia nigeriana con base a Castel Volturno. Quattro arresti; sequestrati circa sei chili di eroina e cocaina.

L’inchiesta ha accertato che la droga veniva importata da “corrieri ovulatori” che accettavano di ingerire ovuli contenenti droga di un peso che varia da 500 grammi ad un chilo e mezzo in cambio di compensi tra i 3 mila ed i 6 mila euro. I Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere e della stazione di Grazzanise (Caserta) tramite i piani di volo e le liste di passeggeri hanno ricostruito la sistematicità con cui l’organizzazione – radicata in Italia ed in altri Paesi europei – inviava i corrieri in Italia.

La droga proveniva da Nigeria, Kenya, Madagascar, Ruanda, Brasile, Turchia, Spagna, ed era destinata alle piazze di spaccio di Sant’Antimo (Napoli), Padova, Latina e Cisterna di Latina.