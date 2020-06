Estate a Priverno, gli artisti locali torneranno in calendario

Priverno si prepara alla stagione estiva cominciando dalla Fase 3 di questa lotta al coronavirus. Nei giorni scorsi si sono tenuti alcuni incontri tra l’assessore alle Attività produttive, Sonia Quattrociocche, e le categorie Attività di ristorazione e Artisti locali dello spettacolo dal vivo.

Per quanto riguarda i locali, dal prossimo 12 giugno, l’orario di chiusura sarà, dalla domenica al giovedì, entro l’una e il venerdì e il sabato entro le 2.

Nei mesi estivi sarà vietata la vendita da asporto fuori dai locali e dai dehors di bevande in contenitori di vetro.

Per le stesse attività nonché per tutte le attività commerciali il 22 giugno alle 9,30, verrà offerto gratuitamente, dalla società Advanced Consulting srl, un corso di formazione su procedure emergenza Covid-19; sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene degli alimenti. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per promuovere l’economia locale e agevolare la digitalizzazione dei processi di vendita, inoltre, sta per essere realizzata una piattaforma web di e-commerce collettivo che ospiterà le attività commerciali di Priverno. Ogni attività che vorrà partecipare al progetto avrà a disposizione la sua vetrina digitale per mostrare i prodotti disponibili alla vendita e allo stesso tempo, un’area riservata per gestire ordini e prodotti in modo semplice e sicuro.

Infine, per la categoria degli artisti locali dello spettacolo dal vivo per programmare il calendario estivo a partire dal giorno venerdì 4 luglio a sabato 5 settembre, si invitano, anche coloro che non hanno potuto presenziare all’incontro in videoconferenza, ad inviare le proprie proposte artistiche, corredate di scheda tecnica gli indirizzi mail: comunicazione@comune.priverno.latina.it in cc_: s.quattrociocche@gmail.com.

Sarà così possibile animare in modo sicuro le vie e le piazze della città durante i week end estivi, ed offrire ai cittadini e ai visitatori una rete commerciale fatta di tantissime proposte, tra cibo, arte, natura e cultura mettendo in passerella fresche, locali e originali forme di intrattenimento, a sfilare tra balconi, terrazze e dehors in una galleria a cielo aperto quale è la nostra città.