Estorce denaro e minaccia di morte la suocera: arrestato un uomo a Latina

Arrestato un uomo residente in città, accusato di stalking e tentata estorsione ai danni della suocera. Dopo l’ultima richiesta di €13.000, accompagnata da minacce di morte, è scattato l’intervento.

La donna ha raccontato agli investigatori che, da diversi mesi, forniva un aiuto economico all’uomo, disoccupato, con un contributo mensile di circa 500 euro. Tuttavia, nelle ultime settimane, le richieste di denaro sono diventate sempre più insistenti e accompagnate da minacce. Gli episodi più gravi si sono verificati nelle giornate dell’8 e del 9 luglio, quando la vittima ha ricevuto numerosi tentativi di chiamata dal genero. Una di queste telefonate, registrata dalla donna e consegnata agli investigatori, ha rivelato la richiesta di 13 mila euro per l’acquisto di un’autovettura, con la minaccia di morte in caso di mancato pagamento.

Grazie alle prove raccolte, inclusa l’analisi del dispositivo elettronico e delle registrazioni fornite dalla vittima, i poliziotti hanno proceduto all’arresto dell’uomo in flagranza differita, in base alla Legge “Roccella” del novembre 2023. L’arresto è avvenuto presso l’abitazione del sospettato, che è stato successivamente condotto nel carcere di Latina, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, in attesa del giudizio di convalida.