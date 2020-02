Donna arrestata ieri sera in via Tasso a Latina per il reato di evasione. Si tratta di H.N., classe 1992, con diversi precedenti. Un volto noto alle forze dell’ordine. Non a caso quando gli agenti della squadra Volante, in servizio in quella zona, l’hanno notata si sono subito fermati.

Sottoposta agli arresti domiciliari, è stata trovata sulla pubblica via ed arrestata. Domani la direttissima.

