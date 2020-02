L’atleta campana in forza alla società asd Nuovo Grifone ha evidenziato le sue grandi potenzialità nello scontro capitolino tra le società del Flaminio, squadra che ha fortemente voluto la presenza della giovane nel team, e Roma Nord.

Le prime due squadre si sono date battaglia alla conquista della vittoria del turno, ed in fine la CB Flaminio ha ipotecato il passaggio sconfiggendo gli avversari. La 16 ha inanellato una serie di bocciate da manuale tali da portare la società di casa ad aggiudicarsi grazie anche agli ottimi accosti della Barone, altra atleta appartenente all’asd Nuovo Grifone in prestito e della Marzullo, il primo set di un incontro dall’elevato tasso tecnico.

A lasciare un commento a caldo dopo la competizione è proprio la Porcelli: “Vorrei ringraziare tutti per gli apprezzamenti che mi vengono fatti. C’è ancora tanta strada da fare e da lavorare. – e continua – Certe cose mi escono spontanee ma sicuramente i miei miglioramenti sono dovuti a due persone che in questi anni hanno lavorato per farmi arrivare a questi livelli, è soprattutto grazie a Riccardo Odorico e Mauro Fedeli se oggi riesco a controllare le emozioni e raggiungere determinati obiettivi.”

La giovane fuoriclasse, non solo è un’atleta medagliata per meriti sportivi ma anche una grande studiosa, infatti, frequentando il liceo Classico Dante Alighieri afferma di non avere molto tempo per gli allenamenti. Questa nuova avventura nella squadra femminile ha dato lei la carica ed i giusti stimoli per riprendere e fare in modo di ritagliarsi qualche spazio per contribuire in maniera fattiva al trionfo della squadra fino alla fine del campionato.

