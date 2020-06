Eventi, come ripartire con la giusta strategia

Gli eventi sono rimasti bloccati a causa delle misure anti Covid. Il comparto, che nel nostro Paese genera un indotto di oltre 60 milioni di euro, purtroppo, sarà proprio uno degli ultimi a ripartire.

In questi mesi i più grandi eventi sono stati rinviati nel migliore dei casi all’autunno, altri al prossimo anno mentre i più piccoli sono stati cancellati. Diverse le risposte e le reazioni nel breve termine per cercare di limitare le perdite, ma in alcun modo sufficienti in una visione di pianificazione e programmazione per il prossimo futuro: servono strategie e professionalità.

STRATEGIE CONTENITIVE PER IL PRESENTE

Stando alle normative vigenti che hanno limitato a 200 persone la capienza massima degli eventi in uno stesso luogo, la digitalizzazione e la riprogrammazione delle attività appaiono due strade auspicabili dalle aziende:

Spostarsi sulle modalità online e digitali come i webinar, le dirette streaming o, in alternativa, modalità di fruizione ibrida, una parte in digitale collegata ad eventi per piccoli gruppi Riprogrammare il budget destinato ad eventi e convegni verso altre attività di comunicazione molto più efficaci in questo periodo in cui l’obiettivo di presentazione/divulgazione/formazione etc. venga comunque raggiunto

STRATEGIE RIORGANIZZATIVE PER IL FUTURO

Con il passare dei mesi ci saranno nuove regole e protocolli sempre più chiari ed esaustivi e le possibilità di far ripartire il settore degli eventi e dei congressi aumenteranno.

Tuttavia, nulla sarà come prima, per questo le aziende avranno sempre più bisogno di consulenti aggiornati e in grado di conoscere ogni dettaglio, pianificando in modo strategico tutte le attività per garantire la sicurezza dei partecipanti e di tutto lo staff organizzativo.

Net in Progress, agenzia di comunicazione strategica, ha una lunghissima esperienza nella gestione di eventi corporate e istituzionali, dalla predisposizione logistica alla digitalizzazione delle procedure e degli strumenti di comunicazione come ad esempio:

Mini sito web dell’evento per ottimizzare l’experience pre e post;

dell’evento per ottimizzare l’experience pre e post; Modalità di accredito automatica tramite totem multimediali ;

; App dedicata per la gestione durante l’evento come facilitatore per l’interazione dei partecipanti, degli interventi e delle notifiche push etc;

per la gestione durante l’evento come facilitatore per l’interazione dei partecipanti, degli interventi e delle notifiche push etc; Social media per la comunicazione pre e post e gestione del live;

per la comunicazione pre e post e gestione del live; Contenuti video durante e post evento;

durante e post evento; Analisi dei numeri dell’evento e della risposta del pubblico e reportistica etc.

PIANIFICARE LA RIPARTENZA

Net in Progress è a vostra disposizione per una pre-analisi gratuita che consenta alla vostra azienda di identificare degli obiettivi precisi e strutturare insieme gli step da intraprendere per organizzare appena possibile il vostro atteso evento.

