Ex Garage Ruspi, l’inaugurazione tra passato e futuro

Questa mattina si è tenuta l’inaugurazione dell’Ex Garage Ruspi, storico immobile cittadino che torna a nuova vita dopo un iter di ristrutturazione durato oltre 15 anni.

L’ex Garage Ruspi sarà affidato alla Sapienza – Università di Roma, ma resterà anche a disposizione della cittadinanza per ospitare mostre, eventi e iniziative culturali, confermando il suo ruolo come polo di aggregazione per la comunità.

Alla cerimonia di apertura erano presenti anche membri della giunta e del consiglio comunale, oltre a rappresentanti della famiglia Ruspi, tra cui Alessia Giannatempo, in rappresentanza della madre Roberta Ruspi e dello zio Adriano Ruspi. Tra i partecipanti figuravano anche l’onorevole Giovanna Miele, l’ex senatore Riccardo Pedrizzi, l’architetto Luciano Cupelloni, il presidente di Ance Pierantonio Palluzzi, il direttore del Ce.R.S.I.Te.S Vincenzo Petrozza, nonché rappresentanti degli ordini professionali e numerosi cittadini.

La prima iniziativa ospitata sarà il videomapping immersivo “Forma urbis Latinae”, in programma sabato 14 dicembre alle 18:30, nell’ambito del Festival dell’Architettura del ‘900. Un evento curato dalla Casa dell’Architettura di Latina, che promette di regalare un’esperienza unica e suggestiva.

La riapertura dell’ex Garage Ruspi segna un importante traguardo per la città, confermando l’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Latina.