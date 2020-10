Coronavirus, ancora 47 positivi. Oggi Latina e Cisterna le più colpite

Altri 47 casi positivi rispetto alla giornata di ieri in provincia di Latina: ora sono 1076 gli attuali positivi, di cui 967 quelli trattati a domicilio. In tutto sono 1816 i casi da inizio emergenza. Non si registrano nuovi decessi.

Non si arresta dunque l’innalzamento dei contagi, di cui i nuovi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (3), Cisterna di Latina (10), Cori (4), Fondi (2), Formia (4), Gaeta (1), Latina (13), Priverno (1), Sabaudia (1), San Felice Circeo (2), Sezze (1), Sonnino (1) e Terracina (4).