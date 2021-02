“Facciamo luce sull’endometriosi”: mozione approvata all’unanimità

FONDI -Il Consiglio Comunale di Fondi accoglie l’iniziativa “Facciamo luce sull’endometriosi”, nella giornata mondiale dedicata a questa silente patologia, che ricorrerà il prossimo 27 marzo. La città di Fondi si tinge di giallo per promuovere la campagna di sensibilizzazione per questo disturbo.

Una malattia, che fino al 2017 non era considerata tale. Una patologia cronica ed invalidante, che ogni anno colpisce più di 150 milioni di donne nel mondo, di cui 3 milioni in Italia, circa 1 donna su 10 in età fertile.

L’endometriosi, tutt’oggi , è purtroppo una malattia fortemente sottovalutata e difficile da diagnosticare che condiziona in maniera grave lo stile di vita delle donne, arrivando ad incidere anche sulla fertilità.

Il Consiglio Comunale durante la seduta, ha così approvato all’unanimità, la mozione esposta dal Consigliere Salvatore Venditti sul tema di questa subdola malattia.

«Trovo che sensibilizzare i cittadini alla conoscenza di questa e di altre malattie sia importantissimo per il ruolo che ricopriamo – ha detto Venditti – per questo ho subito accolto la segnalazione avanzata da una cittadina. Con questa mozione chiediamo al sindaco, alla giunta e al Consiglio di aderire all’iniziativa “Facciamo luce sull’endometriosi”. Spero che sia il primo passo di un lungo percorso per sensibilizzare la cittadinanza su questo tema molto delicato».

Anche la Regione Lazio, si sta muovendo a favore della promozione di questa patologia. La consigliera regionale Michela Califano, ha presentato un testo di legge dedicata a tutte le donne che si ritrovano a convivere con questa malattia. Obiettivo della proposta di legge è quello di prevenire e diagnosticare precocemente questa malattia e migliorare le tecniche di ricerca e di cura di una patologia invalidante ancora molto poco conosciuta e purtroppo diffusa nelle donne.