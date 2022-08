Fanti e Chiarato: “Sosterremo le eccellenze di Borgo Montello”

In una dichiarazione i candidati consiglieri comunali Fanti e Chiarato affermano in una nota stampa:

“La nostra provincia è la quinta in Italia per prodotto agricolo di qualità. L’agricoltura è nella nostra storia , è nel nostro presente ed è nel nostro futuro.

Ci sono porzioni di territorio che per qualità intrinseche ed estrinseche , qualità di terreno e qualità di esposizione e posizione, sono più vocate di altre a questa destinazione economica.

In particolare il sud della provincia con i comuni di Terracina , Sabaudia, Fondi, ma anche il nord con Aprilia e Cisterna dove insistono grandi aziende agricole.

Abbiamo una Dop vinicola , istituita nel lontano 1966, che meriterebbe maggiore fortuna nei mercati nazionali ed esteri e siamo i secondi produttori di kiwi al mondo.

Il comparto agricolo è un settore che per decenni è stato sottodimensionato in favore di quello industriale e delle costruzioni, considerati di maggiore interesse da parte della politica ad ogni livello.

Ma l’ultimo decennio, seguendo il vento popolare che le questioni ambientali hanno sollevato, ha visto crescere l’interesse dell’imprenditoria verso il comparto agricolo.

Oggi agricoltore è considerato un guardiano della natura e l’impresa agricola un presidio di qualità ambientale e di vita. Le nuove tecnologie, l’agricoltura di precisione e l’applicazione dei vantaggi del linguaggio web e del supporto che ne può venire ai passaggi lavorativi della aziende agricole di ogni tipo hanno reso altamente innovativo questo ambito che per secoli è stato interpretato come quasi arcaico e dai tempi rallentati ed improduttivi.

E’ nostra intenzione favorire in ogni modo questa evoluzione attraverso l’applicazione del sistema che vede le diverse sinergie dei diversi componenti del mercato agricolo integrate fra loro.

L’opposto del Sistema Coletta che prevedeva invece il posizionamento rigido dei soggetti coinvolti in ogni progetto di realizzazione.

Siamo convinti entrambi che questo ambito rappresenta un’opportunità che al pari del turismo è lo spazio che può dare sviluppo di rilevo per il lavoro nella nostra città.

Per noi Borgo Montello rappresenta il borgo che più di altri conserva questa vocazione ed ha le migliori prospettive in questa direzione.

Nei nostri primi cento giorni metteremo il Borgo Montello al centro di questo nostro programma di sviluppo del comparto agricolo nel comune di Latina.

La sua posizione strategica, la presenza di affermate aziende del settore e la vicinanza con il Liceo Agrario di San Benedetto sono alcuni dei punti di vantaggio per procedere a questo obiettivo che ha come punto finale quello di accogliere nel Borgo di Fogliano una facoltà di Biodiversita Agraria in un futuro non troppo lontano.”