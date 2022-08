Latina Calcio, sabato altro test amichevole contro il Sora

Prosegue l’esaltante cammino precampionato del Latina Calcio, dopo la vittoria per 3-1 contro la Triestina, sarà il Sora Calcio 1907 il prossimo avversario dei nerazzurri nell’allenamento congiunto fissato per sabato 27 agosto alle ore 18,00 allo stadio Francioni di Latina che si svolgerà a porte chiuse ed in assenza di pubblico.

Per questo allenamento congiunto di sabato, con la formazione che milita nel campionato di Eccellenza laziale, la società nerazzurra non lascerà soli i suoi tifosi. Infatti, sarà possibile seguire l’intero evento in diretta gratuita con il commento di Domenico Ippoliti, attraverso i profili social (Facebook e Youtube) della squadra, in modo da non perdersi neanche una giocata dei propri beniamini.