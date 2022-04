Fare Impresa: il bando di “Virgilio 2080” targato Rotary

Economia & Società

Continuano le attività ed iniziative del mondo Rotary, a sostegno dei giovani.

Hai una idea imprenditoriale? Sei residente nel Lazio o nella regione Sardegna? L’Associazione “Virgilio 2080”, associazione professionale rotariana , partner service del “Distretto Rotary 2080” che ha come fine quello di sostenere e affiancare start up ed idee di business, ha bandito il concorso “Fare Impresa” con l’obiettivo di sostenere l’avvio e/o l’espansione di nuove attività imprenditoriali nella regione Lazio e Sardegna, contribuendo con un sostegno professionale dei propri tutor e con l’attribuzione di un premio di € 5.000,00 da assegnare al miglior progetto d’impresa. E’ questa una iniziativa sostenuta dal Rotary e dal Rotaract – Distretto 2080 Lazio e Sardegna. Presidente dell’Associazione è l’ingegner Ernesto La Rosa. L’ Associazione “Virgilio 2080”, ha in sé l’obiettivo ultimo di favorire e valorizzare il giovane potenziale imprenditore, inserendolo in un breve ma concreto percorso di supporto finalizzato alla realizzazione del proprio sogno imprenditoriale. Il bando prevede diversi step: una prima attività formativa/informativa di autoimprenditorialità con modalità di learning by doing, un percorso di tutoring e il vero e proprio concorso finale che vedrà la premiazione della migliore idea imprenditoriale.

Questa iniziativa di sostegno ai giovani imprenditori ed a coloro che vogliono reinserirsi nel mondo produttivo in forma autonoma, rientra nelle attività che “Virgilio 2080”, Associazione professionale composta esclusivamente da rotariani, da tempo sta portando avanti sia nell’ambito squisitamente formativo con i propri webinar, che con diverse attività di tutoraggio sostenendo le migliori e idee progettuali, accompagnando il giovane nel “mettere a terra” il proprio sogno imprenditoriale e rendendolo realtà operativa e produttiva.

Il concorso è aperto a tutti coloro che hanno una idea imprenditoriale, per un massimo di 20 concorrenti, di cui il 50% donne. Le regioni interessate sono il Lazio e la Sardegna.

Vista la mission istituzionale del Rotary, titolo preferenziale per l’ammissione al concorso sono i giovani dai 18 ai 30 anni e persone a vario titolo in difficoltà, in particolare le donne riparate presso i CAV, migranti, giovani e adulti attualmente non occupati.

Il bando si può scaricare dal sito dell’Associazione “Virgilio 2080” e per ulteriori informazioni si può inviare una mail di contatto a info@virgilio2080.it

Le domande di ammissione devono arrivare a “Virgilio 2080” mezzo mail entro le ore 24 del 31 maggio 2022 compilando l’apposito modulo presente sul sito www.virgilio2080.it