Latina, Anas: lavori per il ponte della 148 su Via del Lido

Gli uffici Traffico e Mobilità del Comune di Latina insieme all’Assessore Dario Bellini hanno partecipato questa mattina a un sopralluogo tecnico operato dal personale dell’Anas per il ponte della SS 148 Pontina che passa su Via del Lido, dove erano stati segnalati problemi con alcune parti metalliche del rivestimento sottostante.

Al termine dell’ispezione, Anas ha evidenziato la necessità di dovere effettuare un nuovo intervento per il quale sarà necessario disporre, nei prossimi giorni, un restringimento della carreggiata di Via del Lido in corrispondenza della rotatoria che si trova al di sotto del ponte.

La circolazione sarà comunque garantita.