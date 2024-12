“Favole di Luce”: successo impressionante per le luminarie natalizie a Gaeta

Boom di visitatori nel weekend appena trascorso per l’evento natalizio «Favole di Luce 2024», che ha già riscosso un enorme successo a Gaeta, richiamando migliaia di turisti attratti dalle spettacolari luminarie natalizie e dalle attività culturali e artistiche in corso. La manifestazione, che ha avuto inizio il 9 novembre scorso con l’avvio delle festività natalizie, si conferma come uno degli eventi più attesi della stagione, con una partecipazione che continua a crescere, soprattutto nei fine settimana.

Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti: «È impressionante il numero di persone che sta riempiendo la città per ammirare le nostre splendide luminarie. Sono già migliaia le presenze, con visitatori provenienti da varie località del centro-sud Italia. Gaeta è piena di gente, come se fosse estate. L’ultimo weekend ha visto l’arrivo di molti pullman e, parallelamente, un notevole aumento delle visite turistiche ai nostri siti storici e culturali. È una dimostrazione concreta che il turismo può rappresentare un motore di sviluppo per il nostro territorio», ha dichiarato Leccese.

La manifestazione, che mira a favorire la destagionalizzazione turistica, ha portato una ventata di novità nella città, trasformando Gaeta in una meta attrattiva anche durante i mesi invernali. Grazie alla visione del suo predecessore, Cosmo Mitrano, che investì sulle luminarie come strumento di valorizzazione del territorio, la città ha visto un notevole cambio di passo rispetto al passato, quando, nei mesi invernali, Gaeta risultava poco frequentata. «Oggi vediamo il risultato di quella felice intuizione: famiglie che arrivano da diverse località e che rimangono tutta la giornata tra monumenti, luminarie e le nostre prelibatezze tipiche», ha continuato Leccese.

Anche l’integrazione tra il Comune e le attività commerciali ha contribuito al successo dell’evento. Un esempio positivo è la collaborazione con i commercianti di Corso Cavour, che hanno lanciato l’iniziativa «Favole in Festa», riscuotendo grande apprezzamento tra i cittadini e i turisti. L’iniziativa ha animato il corso con attività per bambini, spettacoli di giocoleria, calcio freestyle e caricaturisti, creando un’atmosfera natalizia condivisa da tutta la comunità. «Favole in Festa ha catturato centinaia di persone. La vera novità è stata la partecipazione attiva dei commercianti, che hanno unito le forze per fare di Gaeta una città viva e accogliente», hanno commentato i titolari degli esercizi commerciali.

Nel complesso, “Favole di Luce” ha portato una vera e propria rivoluzione turistica per la città. Un sito specializzato ha recentemente collocato le luminarie di Gaeta al sesto posto tra le più apprezzate in Italia durante il periodo natalizio. La manifestazione non si limita solo alla spettacolare installazione di luminarie e videomapping, ma si arricchisce con eventi turistico-culturali che spaziano dalla musica all’arte, dalla gastronomia agli spettacoli, attirando visitatori non solo dal Lazio, ma da tutta Italia.

I turisti, molti dei quali si fermano anche nelle mattinate del fine settimana, si godono le bellezze storiche e naturali della città, come via Indipendenza, il quartiere medievale, il litorale di Serapo e, naturalmente, la famosa Montagna Spaccata.