FdI: “Anche Latina i percettori di Rdc siano utilizzati in lavori utili”

“Latina non resti indietro anche stavolta con i percettori di reddito di cittadinanza. Sono sempre di più i Comuni in tutta Italia che impiegano i percettori del reddito di cittadinanza così come previsto dal decreto del Ministero del Lavoro, da ultimi in Provincia i Comuni di Cori, Gaeta ed Aprilia, sarebbe ora che anche l’amministrazione di Latina si muova in questa direzione”.

A dirlo sono gli esponenti di Fratelli d’Italia, Matilde Celentano, consigliera comunale, Roberto Menichelli e Stefano Zangrillo, rispettivamente Segretario Provinciale e Commissario cittadino di Riva Destra.

Gli esponenti del partito di Giorgia Meloni chiedono alla maggioranza del sindaco Coletta “di predisporre degli atti di indirizzo al fine di impiegare i percettori del reddito di cittadinanza in lavori di utilità collettiva“.