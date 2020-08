Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha lanciato un appello ai cittadini e in particolar modo ai giovani in occasione del Ferragosto.

“Anche se questa è senza dubbio un’estate molto particolare – ha detto – è legittimo e comprensibile che ognuno di noi abbia il desiderio di trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta con i propri affetti.

Non dobbiamo però dimenticare che se abbiamo questa possibilità è perché ce la siamo conquistata con i nostri comportamenti durante la fase acuta dell’emergenza epidemiologica. E soprattutto non dobbiamo dimenticare che il Covid-19 non lo abbiamo ancora sconfitto definitivamente e che purtroppo ci sono ancora casi di contagi e situazioni di potenziale pericolo.

In questi giorni di ferie- ha continuato il primo cittadino – dobbiamo dimostrare lo stesso senso di responsabilità che abbiamo dimostrato nel corso del lockdown: rispettiamo le regole anti-Covid, manteniamo sempre il distanziamento minimo di un metro dagli altri, igienizziamo in maniera frequente le mani e usiamo la mascherina in maniera corretta, coprendo la bocca e il naso.

Abbiamo tutti il dovere di difendere la libertà che ci siamo riconquistati con grandi sacrifici. Per questo voglio ricordare la recente dichiarazione del nostro Presidente Sergio Mattarella: Non bisogna confondere la libertà con il diritto di far ammalare gli altri”.