Assestamento bilancio 2020 approvato all’unanimità, Coletta: “Nel ricordo di Manzi”

Approvato in consiglio comunale, all’unanimità dei presenti, compresi i consiglieri di opposizione, il primo assestamento di Bilancio 2020 del Comune di Latina, presentato il 4 agosto scorso all’interno della commissione. Per il Decreto Rilancio sarà necessario a breve un nuovo assestamento che, insieme con la verifica degli Equilibri, dovrà essere approvato dal consiglio entro e non oltre il 30 settembre.

“Desidero esprimere – ha commentato il sindaco Damiano Coletta – un sincero apprezzamento per l’andamento della discussione e della successiva votazione, nel corso del consiglio comunale odierno, sul primo degli assestamenti di Bilancio 2020 del Comune di Latina.

Con l’approvazione di questo assestamento si dà concretamente il via alle misure economiche che il Comune sta mettendo in campo in favore della comunità in seguito all’emergenza Covid-19. Si tratta di misure il cui indirizzo politico è stato definito anche sul Tavolo Latina per Latina e oggi il voto favorevole all’unanimità dei presenti, opposizione compresa, testimonia come sia possibile fare politica in maniera condivisa sui temi che interessano il bene comune. Tutto ciò assume un valore ancora più profondo poiché è stato fatto nel ricordo del dottor Giuseppe Manzi che in questo Bilancio ha svolto un lavoro fondamentale.

Da primo cittadino ringrazio tutti i componenti del consiglio comunale e auspico che la sensibilità dimostrata oggi dall’intera Assise continui a manifestarsi anche in futuro in questo lungo e delicato percorso che ci porterà, si spera il prima possibile, definitivamente fuori dalle emergenze sociali ed economiche provocate dal Covid-19”.

“Come assessore al Bilancio, Finanze e Tributi del Comune di Latina – ha detto sulla stessa riga Gianmarco Proietti – mi permetto di ringraziare tutti voi, consiglieri, per il rispetto, la cura e l’attenzione che avete avuto in questi giorni per la scomparsa del dottor Giuseppe Manzi, un rispetto che è emerso nell’anteporre alle nostre pur rispettabili e importanti visioni politiche, un silenzio elegante e dignitoso, proprio di chi sa distinguere i confini del proprio ruolo, come lo stesso Giuseppe Manzi ha testimoniato nella sua attività professionale. Ancora Grazie.”