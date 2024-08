Ferragosto di fuoco: 41 interventi per i Vigili del Fuoco di Latina in 24 ore

Ben 41 incendi. Un dato allucinante se evidenziato nell’arco di 24 ore. Latina ha bruciato in una delle giornate più calde dell’anno. Grazie all’impiego di 60 unità operative e relativi automezzi, distribuiti strategicamente su tutto il territorio, le squadre sono state in grado di rispondere prontamente alle emergenze. Questo dispiegamento di forze è stato possibile anche grazie all’accordo annuale tra la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio e la Regione Lazio, che quest’anno ha visto l’istituzione di due presidi aggiuntivi nelle zone di Sezze e Fondi, coprendo rispettivamente i Monti Lepini e i Monti Aurunci.

Questi presidi si sono rivelati essenziali per la gestione delle emergenze, soprattutto in materia di incendi boschivi. Inoltre, quattro equipaggi di Direttori Operatori Spegnimento sono stati fondamentali nel coordinamento delle operazioni di spegnimento, collaborando con le squadre a terra, il volontariato di Protezione Civile, e i mezzi aerei, tra cui i Canadair della flotta statale.

Dall’inizio dell’anno, i Vigili del Fuoco di Latina hanno condotto circa 4.700 interventi, affrontando una varietà di situazioni che vanno dagli incendi ai soccorsi per incidenti stradali, passando per dissesti statici e emergenze idrogeologiche. Il Comandante Capobianco, nel suo intervento, ha voluto sottolineare il grande lavoro svolto dai Vigili del Fuoco non solo all’interno del territorio provinciale ma anche al di fuori, grazie al supporto degli specialisti in servizio.

Capobianco ha inoltre evidenziato come, quest’anno, si sia registrato un aumento del 27% degli incendi di vegetazione e di interfaccia rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo incremento ha richiesto un impegno ancora maggiore da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno operato in sinergia con la Protezione Civile Regionale e in stretto coordinamento con la Prefettura e le altre autorità competenti.

Il loro contributo si è dimostrato cruciale per garantire la sicurezza e la protezione della comunità, dimostrando ancora una volta la dedizione e il coraggio delle donne e degli uomini del Comando di Latina.