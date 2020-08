Ferragosto in sicurezza, task force dei vigili del fuoco

Saranno 65 i vigili del fuoco al lavoro in provincia di Latina nella giornata di oggi, per la festività di Ferragosto. In questo numero sono comprese le unità attive nell’ambito della campagna antincendio boschivo (5 squadre e 4 equipaggi di dos, direttori operatori spegnimento). Manca un mese al termine, previsto per il 15 settembre, di questa campagna iniziata il 1° luglio: sono state attivate le sedi di Latina in supporto alla squadra in partenza ordinaria, Sezze, Sabaudia, Fondi e Ponza (che opera anche sull’isola di Ventotene).

Dall’inizio dell’anno sono stati 4.150 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco su scala provinciale. Le tipologie degli interventi maggiori variano dall’incendio (1.750), al soccorso e ricerca persone (540), ai dissesti statici (200), all’incidente stradale (180), al danno idrico e idrogeologico (100).