Giornata nera per i pendolari della Roma – Napoli via Cassino: traffico sospeso dalle 14

Giornata nera per i pendolari della linea ferroviaria tra Roma Casilina e Ciampino. Dalle 14 il traffico sulle linee Roma – Napoli via Cassino e Albano, Velletri, Frascati, è stato sospeso per un incendio e da ore i vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona e ripristinare il servizio. Alle 20 di questa sera (14 agosto), il traffico risulta ancora bloccato, tantissimi i treni cancellati e molti hanno subito forti ritardi.

E’ stato attivato il servizio sostitutivo con bus tra Roma Termini e Ciampino, ma tantissimi viaggiatori hanno avuto difficoltà a trovare posto sugli autobus, con possibilità ridotte a causa del coronavirus. Per ore hanno atteso sotto il sole, anche a Roma Termini, una possibilità per tornare a casa.