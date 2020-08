Ferragosto, l’Arma dei carabinieri sceglie Ponza per gli auguri

I carabinieri hanno scelto Ponza per augurare buon Ferragosto ai loro follower. Sui canali social ufficiali dell’Arma questa mattina è apparsa una foto con due automobili: una verde, in rappresentanza della componente ex Corpo forestale, e una con i colori d’ordinanza classici. Sullo sfondo, una bellissima veduta di Chiaia di Luna.

“Da Ponza, il nostro buongiorno e buon Ferragosto, con una particolare dedica a tutti i Carabinieri e in particolare a quelli che, anche oggi, con il loro servizio garantiscono la sicurezza dei cittadini” – si legge nel post.

Una bella vetrina per l’isola lunata in provincia di Latina: l’Arma dei carabinieri conta 282mila follower su Instagram ed oltre mezzo milione su Facebook.