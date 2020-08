Coronavirus, famiglia di Priverno positiva

Ci sono tre nuovi casi di coronavirus in provincia di Latina, e sono tutti a Priverno. Sono trattati a domicilio. La Asl di Latina fa sapere che “sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti per i casi individuati”.

Si tratta di un nucleo familiare: sono “tre persone – ha spiegato la sindaca Anna Maria Bilancia – al link della casa di riposo di Sezze dove nei giorni scorsi si sono manifestati dei contagi. Le persone sono asintomatiche, sono in quarantena e dalle prime informazioni sembra non abbiano avuto contatti significativi con altre persone di Priverno. Auguriamo loro di guarire presto e raccomandiamo a tutti di non abbassare la guardia”.