Ferragosto sicuro in provincia, i Carabinieri controllano più di mille persone

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina durante il weekend di Ferragosto ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Servizio al quale hanno preso parte 195 pattuglie, e circa 395 militari, in uniforme ed in abiti civili, in servizio presso le tre Compagnie Carabinieri della provincia e il comando Territoriale di Aprilia. Controlli che hanno garantito un ferragosto sicuro e di prevenzione verso i reati predatori.

Nelle località turistiche dove vi è abitualmente maggior concentrazione di giovani e locali di intrattenimento nei quali si riversa la “movida”, ma anche sulle spiagge e in mare, in particolare sulle isole pontine, sono stati intensificati i controlli per prevenire e reprime lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti, verificare il rispetto delle ordinanze sindacali e delle normative in materia amministrativa, sanitaria e sul lavoro nonché il riaspetto delle norme marittime.

In totale sono stati controllati 775 veicoli 23 natanti e 1008 persone. 135 sono state le contravvenzioni redatte a carico di utenti della strada, 5 patenti ritirate, 4 per guida in stato di ebbrezza alcolica e 2 per stupefacenti, 11 veicoli sottoposti a sequestro, 25 perquisizioni personali, 3 persone denunciate per spaccio di sostanze stupefacenti con il conseguente sequestro di alcune dosi di hashish e marijuana, una per furto di autovettura; medesimo contesto, nel rispetto delle misure emergenziali, controllati 62 esercizi pubblici e due sale da ballo, non riscontrando violazioni.

Inoltre i Carabinieri: