Festa del Cioccolato artigianale a Latina

Dal 22 al 24 novembre 2024, Piazza del Popolo diventa un paradiso per gli amanti del cioccolato.

Latina ospiterà la settima edizione della Festa del Cioccolato Artigianale, un evento dedicato alla qualità e alla bontà del cioccolato fatto a mano. Da venerdì 22 a domenica 24 novembre, dalle 10:00 fino a tarda notte, i visitatori potranno degustare praline, gianduiotti, cremini e molte altre delizie artigianali, tutte senza additivi e conservanti.

Oltre agli stand, ci saranno dimostrazioni dei Maestri Cioccolatieri, laboratori didattici per le scuole e attività per bambini, come truccabimbi e mascotte.

Info e prenotazioni su Laboratori scolastici: iscrizioni su festedelcioccolato.it.